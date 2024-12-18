美國國會針對芬太尼提案追責　華批扭曲事實

英媒周三（18日）報道，美國兩黨議員日前提出3項議案，打擊中國在美國鴉片類藥物芬太尼危機中的作用，議案包括成立美國特別工作組打擊毒品販運，並為制裁中國實體鋪路。中國外交部發言人林劍周三回應指，中方堅決反對美方一些政客扭曲事實、散布虛假訊息、抹黑中方的禁毒努力。

報道稱，美國當局指中國是墨西哥販毒集團生產芬太尼前體化學品的主要來源，中國洗錢團夥現已成為國際毒品貿易的主要參與者。眾議院中國問題特別委員會表示，中方通過國家補貼，直接加劇美國芬太尼危機。由該委員會成員提出的議案包括授權美國切斷中國公司進入美國銀行系統的渠道，另成立一個由美國機構組成的工作組，開展聯合行動摧毀販運網絡，並允許當局對未正確申報或沒通過正規渠道向美國運送芬太尼前體化學品的中國實體實施民事處罰。

林劍回應時強調，美國毒品氾濫的根源在於自身，解決問題的鑰匙也在美方自己手中。他奉勸美方一些政客正視美國自身問題，在加強國內監管、減少國內需求方面推動採取更多實質舉措，而不是內病外治、甩鍋推責。另被問及美國國會將在未來數天就限制美國在華投資的立法投票時，林劍批評泛化國家安全概念、出於政治目的對正常經貿往來人為設置障礙的做法，違背了美方一貫標榜的市場經濟、公平競爭、自由貿易原則，擾亂全球產供鏈穩定，不符合任何一方利益。中方敦促美方有關政客停止將經貿問題政治化、武器化，為兩國經貿合作創造必要條件。