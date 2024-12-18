聘內地人來港開戶洗黑錢　一周收300萬騙款　6男被捕

前日(16日)及昨日(17日)，執法部門透過情報分析鎖定一個跨境犯罪集團，懷疑該集團聘請內地人士以訪客身份來港開設網上銀行戶口，用以接收及轉移各類騙案的騙款。調查後，人員以「串謀洗黑錢」拘捕6名男子(22至45歲)，包括一名32歲港男。

調查人員表示，執法部門留意到，近年求職騙案及假冒客服騙案有上升趨勢，今年截至目前為止，該部門共錄得2,972宗求職騙案和4,515宗假冒客服騙案，損失金額高達14億港元。人員解釋，騙徒通常會使用電話或社交平台接觸受害人，之後以不同藉口游說他們轉帳到由內地人持有的網上銀行戶口，得手後便不知所終。

執法部門經深入調查及分析後，查出該集團以「包食宿」、「搵快錢」作招徠，聘請內地人到港開設多個網上銀行戶口，同時為他們安排酒店住宿，並於酒店內操控相關戶口，以接收及轉移各類型騙案的犯罪得益。

昨晨約10時，警員採取行動，拘捕一名香港男子及5名內地男子，並在被捕人身上及酒店房間內，檢獲多部手機。被捕人士涉嫌在本月11日至17日期間，在旺角區一酒店房內，由該名香港男子協助另外5人開設戶口，以進行洗黑錢活動。直至現時為止，該部門發現至少有15個戶口被用作收取12宗騙案的款項，當中涉及假扮官員騙案、電話騙案及投資騙案等，短短數日內，該些戶口已收取超過300萬港元騙款。單一損失最高的騙案涉款277萬港元，受害人是誤墮投資騙局招致損失。

而在行動結束後，執法部門亦得到銀行業界協助調查被捕人士的戶口，得以主動聯絡部分受害人，及時減低他們的損失。警員會繼續就案件作多方面調查。

另外，截至今年11月，已有超過9,000人因涉嫌「洗黑錢」罪被捕，當中逾7,000人為傀儡戶口持有人，佔總數的75%；由去年10月至今，已有45人因租借或賣出戶口被加刑，刑期分別增加約3個月至13個月。