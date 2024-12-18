醫管局三九天灸長者半價　推廣中醫「治未病」理念

首屆「香港中醫藥文化節」正在展開，醫院管理局今日(18日)公布，18區中醫診所暨教研中心後日(20日)起開展冬季「三九天灸」服務，至明年1月18日，並特別推出長者冬季三九天灸服務半價優惠，提升大眾對中醫「治未病」理念的認識。

天灸療法是根據傳統中醫「治未病」的理論，分為夏季「三伏天灸」及冬季「三九天灸」。按照中國傳統曆法計算，療法須於夏冬兩季指定日子進行。基督教聯合那打素社康服務—香港中文大學中醫診所暨教研中心（大埔區）中醫服務主任翁霆耀醫師表示，天灸治療已有千年歷史，借助辛溫藥物的溫陽作用，補益人體陽氣，適用於體質虛寒、患有呼吸系統、痛症及腸胃疾病的人士，有助減少及預防冬天疾病發作。現時冬季流感盛行，天灸療法亦有助長者增強抵抗力。

翁提到，中醫師會先評估病人是否適合接受天灸服務，再根據其體質及疾病，選取特定穴位敷貼藥物。部分患有糖尿病或皮膚易敏感的病人、孕婦、兩歲以下兒童及屬熱證的人士等未必適合接受天灸服務，建議先諮詢中醫師意見。

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，參考過往經驗，預計30%接受冬季三九天灸服務的為65歲以上長者，期望藉著配合特別推廣活動，鼓勵長者建立健康生活方式及提升對中醫「治未病」的認識。