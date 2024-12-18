暫錄3宗深偽技術騙案　逾百受害者被偽造色情照勒索

深偽技術日益成熟，相關騙案層出不窮。政府表示，截至11月，執法部門共接獲3宗與深偽技術相關的詐騙案，涉使用深偽技術偽冒公司員工指示商業機構轉帳至騙徒戶口，及以深偽技術進行網戀，誘騙受害人投資加密貨幣。此外，自上月初起，執法部門留意到有人以偽造色情照片進行電郵勒索，涉及過百名受害人，但未有金錢損失。

政府表示，最近一宗與深偽技術相關的詐騙案，發生於今年10月，執法部門根據情報主動偵破，瓦解了一個由三合會操控、以深偽技術進行網戀，以誘騙身處本港、內地以至亞洲等地的受害人投資加密貨幣的犯罪集團，涉款逾3.6億港元，拘捕27人，包括集團主腦及骨幹成員。

此外，有關發現或接獲舉報網上深偽片段的數字，執法部門自去年11月1日起開始立項統計，至今年11月底，執法部門於網上發現及接獲舉報共21條假冒政府官員或知名人士的深偽片段。應執法部門要求，相關網上或社交媒體平台已把該21條片段迅速下架，防止市民受騙。到目前為止，執法部門未有接獲市民直接因為相關深偽片段而受騙的報告。

執法部門亦留意到，自今年11月初起，有人以粗糙的移花接木方式偽造色情照片進行電郵勒索，涉及過百名受害人，但未有金錢損失。案件已交由執法部門的網絡安全及科技罪案調查科跟進調查，暫未有人被捕。若在社交媒體平台上發現與罪案有關的資料，執法部門會主動聯絡該平台，以及時制止社交媒體平台被利用作為犯案的媒介及工具。