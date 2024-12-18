港觀大熊貓成本高　議員促研展館獨立收費　降票價吸客

立法會今日(18日)辯論有關拓展香港紅色旅遊及熊貓經濟的議員議案。提出議案的議員陳勇認為香港的紅色旅遊資源較為分散，應予以整合以成為香港旅遊的新亮點，另有議員指本港看大熊貓成本較鄰近城市高，指海洋公園是否可研究一下拆分票價，把熊貓館單獨收費，降低門票價格，吸引更多人入場。

陳勇指要推動海洋公園把握「熊貓機遇」，為3對熊貓塑造獨特形象，將其打造成香港品牌，以發揮「熊貓明星」效應；建議設立熊貓直播頻道，加深市民及旅客對熊貓日常生活和保育的認識，以及鼓勵社會各界推出更多以熊貓為主題的活動或產品，包括主動協調海

洋公園與商界及文創界合作，從而增加香港的經濟活力，刺激消費。

針對熊貓經濟，議員陳沛良指本港多年前已出現雛形，事關第一對大熊貓安安和佳佳到港兩年，就為海洋公園帶來3億港元門票進帳。2007年第二對大熊貓盈盈和樂樂到港，當年海洋公園的夏日活動打破歷年入場紀錄。而本港目前有6隻大熊貓，剛好是「老青幼」三代，況且每一隻都有自己的故事和個性，盼政府和業界共同協作，發掘熊貓身上巨大的潛在經濟價值，將熊貓熱度和流量轉變成為經濟效益。

不過，市民和遊客購買海洋公園門票一睹大熊貓，成人標準入場門票需498港元。他指反觀澳門大熊貓館免費開放，台北市立動物園收100元新台幣、廣州動物園收人民幣20元、成都熊貓基地收人民幣55元，即使東京上野動物園亦只收600日圓，可見在香港看大熊貓的成本相當高。他認為海洋公園是否可研究一下拆分票價，將熊貓館單獨收費，降低門票價格，吸引更多人入場。

提出修訂動議的議員梁毓偉指根據聯合國世界旅遊組織估計，未來10年旅遊業將以平均每年5.8%的速度增長，與此同時，全球的旅遊模式也都出現了變化，沉浸式、體驗式的深度旅遊活動取代了傳統的觀光和購物旅遊，因此本港的旅遊發展亦要應變、求變，開拓新旅遊的主題和旅遊資源。

他指熊貓保育本身已經是一個生態旅遊和深度遊的重要資源，無論是小朋友以至青年人，如果有一日可以為大熊貓預備食物、協助打理居所、甚至幫熊貓「執便便」，都是非常難忘的經驗，有助他們提高保育的意識和學習興趣，他建議當局在發展生態旅遊和研學旅遊的同時，可以更考慮大熊貓主題的活動，給機會學生和旅客，拉近和了解大熊貓的起居和生活狀況。

另一議員李鎮強建議借助虛擬實境的嶄新科技元素，令市民參觀時有身歷其境的感受，亦可設計一些特別的電子遊戲，如許多港人玩過的「三國志」一樣，製作一個「東江縱隊志」，相信可令到市民，特別是年輕人投入去玩，可以令到紅色旅遊在香港的購物美食等方面形成互補，創造更多就業機會和經濟效益。

他又提及曾經風靡一時的電子遊戲Tamagotchi，指可根據不同熊貓的性格而製作一系列的電子熊貓BB，讓市民可以在電玩中養熊貓，體驗如何餵飼牠們；也可以根據熊貓的主題舉辦一些藝術展覽，教育市民如何做好保育熊貓的工作。