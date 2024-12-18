立會通過《建造業付款保障條例草案》 　禁「先收款、後付款」合約

本港建造業屢有拖糧情況。立法會今日(18日)三讀通過《建造業付款保障條例草案》，禁止「先收款、後付款」等不公平付款條款，並規定付款方，須於指定時間內，就付款申索作出回應，同時設立解決爭議的審裁機制，解決合約中途的付款爭議。

條例草案以不記名投票方式，獲在席大比數議員支持。其中條例草案委員會主席、工程界立法會議員盧偉國表示，草案能回應業界及社會訴求，值得歡迎和支持，又指建造業拖欠款項的問題並非香港獨有，指建造工程涉及的專業或工種繁多，而且每項都有獨特性，單一承建商難以依靠自身的資源，承擔整項工程 ，因此業界傾向採用分判作業模式。

多個工會歡迎通過條例草案，香港機電工程商協會相信在草案實施後，隨着建造業拖欠付款情況逐步改善，因顧慮被拖欠付款風險而提高標價的情況亦會隨之減少，長遠而言有望工程項目的採購成本會隨之下降；香港建造商會則認為，新條例能建立有效機制，排解因拖欠工程款項帶來的爭端，協助承建商、分包商、顧問公司及供應商準時收款。業界資金流暢通後，不僅有利於發展和運作，還能間接加強對工人的保障，提升行業整體形象。