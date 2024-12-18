競委會與廉署簽備忘錄　將聯合執法打擊貪污及反競爭

競委會今日（18日）與廉署簽署諒解備忘錄，若個案涉及雙方職能範圍可展開聯合調查。競委會指，備忘錄的簽署可進一步鞏固與廉署關係。廉署亦指，打擊貪污及促進公平競爭能提升香港的國際形象。

根據備忘錄條款，競委會及廉署同意，在發現可能屬於對方職能範圍的事宜時，可主動作出轉介；如個案同時涉及雙方的職能範圍，則可協商展開聯合調查，讓彼此能更有效運用各自的資源，提升調查成效。雙方亦會積極考慮彼此提出的協助調查請求。同時，在昨日（17日）與今日，雙方還首次舉辦「打擊貪污及反競爭行為聯合執法課程」共30名人員參與並完成課程。

競委會主席陳家殷表示，涉及反競爭行為的個案，除了違反《競爭條例》外，有時亦會涉及觸犯其他法例，因此競委會一直積極加強與本港其他執法機構合作。競委會及廉署今日簽署備忘錄，可以進一步鞏固彼此的夥伴關係，發揮協同效應，共同維護香港公平競爭與廉潔的環境。廉政專員胡英明也表示，廉署與競委會在香港社會的角色非常重要，透過打擊貪污及促進公平競爭，持續提升香港的國際形象，使香港能夠保持全球最自由經濟體的地位。