科技園率45家創科公司赴美參展　盼港企國際舞台大放異彩

香港科技園明年將率最大規模代表團遠赴美國，參加「消費電子展2025」（CES 2025），參展的45間本地創科公司涵蓋多個創新領域，更有榮獲「CES創新獎」的公司，帶同他們的優秀產品參展，包括Full Nature Farms的智能灌溉系統Rocket 2.0；高瞻創新科技的全球體積最小的三軸微型雲台穩定器（MGS），以及其他的創科公司與他們的優秀作品。香港科技園代表表示，科技園除了會帶同這些創科公司去各國參展外，還會幫助希望開拓國際市場的企業，給予培訓及介紹客戶等。

Full Nature Farms創始人樂梓健表示，此次公司的參展產品是一套智能化的灌溉系統，通過實時監測泥土的乾燥程度、天氣以及農作物的各項數據，以達到精準地灌溉農作物，相較於傳統按時灌溉系統或人手灌溉，能在節水的基礎上更大程度保證農作物的存活。樂梓健還表示，目前這套灌溉系統已經被應用在12個國家或地區的農場中，包括內地、法國、沙特阿拉伯及本港等。他還舉例，如沙特阿拉伯本身氣候乾旱，而其種植的作物一日又需要約200至300升水，而此系統就能在保證植物在足夠供水的情況下很大程度的節水。

另一獲CES創新獎的公司為高瞻創新科技，該公司首席營運官孫子雯表示，MGS技術有別於市面上傳統的防震方式，是鏡頭與圖像傳感器同時的旋轉，所以能達到較全面的防震效果。孫子雯提到，目前市面上的一些設備採用的是電子防震技術，這會在一定程度上犧牲圖像解像度，而MGS是通過三軸防震，防震效果及成像質素都會更好。

至於參展公司香港和光科技，其產品是將現時檢測散光儀器縮小化的便攜式角膜地形圖儀。該公司聯合創辦人紀家樹表示，現時幫小孩檢測散光的儀器過大，且不能即時出結果。而便攜式角膜地形儀則相比傳統儀器更小、成本更低、操作便捷以及顯示結果更簡單清晰，紀指，即便操作者沒有視光背景，便攜式角膜地形圖儀也能知道使用者是否存在散光的症狀。

香港科技園初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，此次將帶領45間創科公司參與明年1月舉行的CES 2025，亦很榮幸能向國際展示這些嶄露頭角的初創企業及其突破性、影響深遠的技術。除了帶領企業參加各類展覽外，科技園公司今年年初首次推出Global Booster Programme，項目是通過安排香港創科企業於美國硅谷接受半年的培訓及開拓當地市場。

粘指，該計劃成效斐然，有5間優秀企業更於數月內獲得價值超過1,500萬美元的商業合約和投資資金。新一屆Global Booster Programme即將推出，並以更大規模的企業陣容為目標，期待見證更多本地初創企業在國際舞台上大放異彩。