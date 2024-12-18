訛稱女兒入院借款探病　拘五旬漢涉21案呃逾6萬元

本周日(15日)，執法部門接獲一名19歲女子報案，指她在上周六(14日)晚上約11時55分於葵青區散步時，遭到一名陌生男子要求借款。該名男子訛稱其女兒因故入院，急需600港元乘的士到醫院，以及買飯予女兒，又向受害人索取電話號碼，聲稱會盡快還款。

受害人不虞有詐，透過轉數快匯款給該名男子。惟對方離開後半小時，又再致電受害人，要求她多借300港元，過程中為了爭取信任，更將自己的身份證拍照傳送給受害人。受害人覺得可疑，拒絕再作借款，而騙徒亦就此失去聯絡。

警員經跟進調查後，昨日(17日)在荃灣區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名姓李(53歲)本地男子，並在他身上檢獲手機及銀行卡等證物。被捕人士現正被扣留調查。

根據調查，疑犯女兒入院一事僅為幌子，藉此騙取受害人的同情心，從而獲得借款；而在2023年4月至2024年12月期間，疑犯相信亦牽涉另外20宗發生於九龍及新界多區的同類型騙案，當中有13男7女(19至34歲)受害，他們均不認識騙徒，被對方以同樣理由索款，損失金額由130至24,500港元不等。連同今次案件，騙徒騙取的金額超過6萬港元。