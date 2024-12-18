康文署泳灘擬增打卡位　配合無處不旅遊吸客

政府正推展「無處不旅遊」下，沙灘亦要配合。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(18日)回覆議員質詢時提到，康文署將會在合適的泳灘設置「打卡位」，供泳客及旅客到訪時拍照留念，亦會在積極考慮加入旅遊元素以吸引旅客，令泳灘成為舉辦更多活動的理想場地。

旅遊界議員姚柏良引述意見指，泳灘提供多元化的水上活動和餐飲配套設施下，可作為旅遊景點，亦可舉行表演和體育等活動，打造更具活力的海灘文化，落實「無處不旅遊」的理念。不過姚提到，現時42個公眾泳灘只滿足最基本的康樂需要，設施有限，亦難以申請作舉辦活動和盛事。

羅淑佩書面回覆指，康文署一直有批准不同團體申請在泳灘舉辦各類型活動，例如在屯門黃金泳灘和新咖啡泳灘舉行屯門沙灘節、在大埔龍尾泳灘舉行「大埔龍尾沙灘節」等。在處理申請時，康文署會考慮所需範圍、租用時間、活動的目的和性質、對市民的吸引力和影響等因素。而去年1月至上月，署方共批准55個機構租用公眾泳灘舉辦活動。

她續指，康文署轄下多個泳灘附近已設有餐飲食肆及配套設施，部分泳灘的小食亭更有太陽傘及沙灘椅出租。為進一步提升泳灘的服務和吸引力，康文署將會在合適的泳灘設置「打卡位」，供泳客及旅客到訪時拍照留念。署方亦會在兼顧市民對康樂服務的需求與水上安全推廣的同時，積極考慮加入旅遊元素以吸引旅客，打造多元化的泳灘設施，使合適的公眾泳灘成為舉辦更多活動的理想場地。