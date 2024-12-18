大熊貓孖寶大玩相撲　細佬咬公仔「頭搖又尾擺」

港產大熊貓龍鳳胎BB愈來愈大個，牠們亦逐漸學習爬行，甚至大玩「相撲」遊戲！海洋公園最新發放的片段見到，「細佬」先追着「家姐」來咬，似乎想得到家姐的關注，但一直未獲理會。鏡頭一轉，細佬便與「家姐」造型公仔玩，咬着它「頭搖又擺尾」。被拋棄的家姐只好在旁邊「自娛」一番，更成功360度「反轉再反轉」。

海洋公園笑言，細佬玩公仔時極度投入，「進入忘我境界」，全靠家姐及契爸契媽(護理員)呼喚下才醒覺。公園又透露，家姐細佬長大得很快，已經開始在地墊學習爬行，而本周六(21日)起，入園看牠們的直播時，會見到家姐細佬活動的新場景。網民留言笑指，細佬真的很喜歡咬家姐，「連公仔都唔放過」；亦有網民說，家姐翻身曬肚皮很可愛，期望能盡快親眼看到牠們玩「層層疊」。

另一片段則見到，家姐細佬大玩「相撲」，起初細佬「G-Panda」牽制着家姐，先佔上風，但家姐超人其後成功以愛的擁抱「擊敗」細佬，阻止細佬亂動。轉場地後，細佬的劣勢未見好轉，只好發出投降的哀鳴，「認輸」收場。

海洋公園笑指，今次是「第一屆熊貓大亂鬥」，又說兩姊弟不會有隔夜仇，玩完之後依然是相親相愛。網民笑言牠們似「兩舊麵粉團」，打交都論論盡盡；另有網民說，兩姊弟的「咬抱扭摔」實在可愛，但熊鳴才真正「冧死」一班契爸契媽。