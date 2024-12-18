華無人機創首例　高超音速試飛後降落傳統跑道

內地近來流出多段高超音速無人機的測試影像，其中MD19無人機創出全球首例，完成高超音速飛行後，安全水平降落在傳統跑道。外媒分析指，MD系列平台用於展示高超音速飛行器如何執行動能打擊，或情報、監視和偵察等任務，甚至更小、射程更短的衍生型也可發揮與無偵8無人機類似的作用，甚至用作導彈。

文章稱，這些影像顯示中國正測試的多種高空、高速無人飛行器，從TB001無人機和高空氣球上投放，其設計特徵與兩年前首次公開的MD22高超音速測試平台（鳴鏑寬域飛行器）有關。這些飛行器的具體動力方面未明，疑有一部吸氣式的先進高速主引擎，並在兩側附加兩部火箭引擎。文章認為，中國正積極利用高空氣球的特性來進行各種研發測試活動及其他軍事目的，如情報收集等，未知MD系列飛行器有沒有任何直接投入實用的計劃，但可能性很大。

四川凌空天行科技有限公司周二（17日）另宣布，「觔斗雲」高速衝壓引擎當日試飛成功，在20公里以上高空實現了4倍音速飛行，此次為「雲行」系列超音速飛機的研製打下基礎，預計將在2027年實現超音速客機原型機首飛。此外，當日是國產航母山東號入列5周年，內地官媒指今年圓滿完成首次實兵對抗、首次跨區機動等10多項重大演訓任務，隨着大批新裝備入列，其編隊戰鬥力不斷躍升。