東方日報A1：改革性罪行判刑　講就狠勁　做就無影

兒童及未成年人遭受性罪行的案件近年持續上升，當中因互聯網而衍生的裸聊勒索案更升勢凌厲，去年涉及21歲以下受害人的裸聊勒索案已有444宗，比前年的297宗，升近五成；更較5年前的45宗升約10倍。其他如強姦、非法性交、嚴重猥褻、非法肛交等涉及真實性侵犯的侵害兒童性罪行，去年有696宗均涉及17歲以下受害人，政府統計顯示兩類罪行均創近年新高！有議員質疑當局遲遲未就法律改革委員會兩份性罪行相關報告書所涉及的建議進行修例、杜絕法例過時等漏洞。政府指明年會展開公眾諮詢。有關注團體坦言，性暴力受害人多年來不斷反映本港刑事司法制度的漏洞與不足，促政府重視，現樂見明年終有行動。有議員指性罪行修例工作「遲到好過冇到」，按有關進度，預計最快兩年才有草案提交立法會審議。

當局昨日回覆議員質詢，交代了過去5年的案件數目（見表），本報向執法部門查詢最新情況，獲悉，今年1至10月內，部門處理了403宗有關涉及裸聊勒索案而受害人身份為學生的案件；侵害兒童性罪行方面，亦有21宗強姦、猥褻侵犯343宗、非法性交案件136宗。顯示21歲及以下人士遭受性罪行的情況有增無減。

性罪行中，2023年有67宗強姦案件，較2022年的53人上升，其中29人更為21歲以下女生，21歲或以上受害人則有38宗，涉案被捕人數為70人，完成檢控數目則只有31宗。

議員狄志遠昨在立法會提出書面質詢，指本港對性侵犯受害者的保障不足，法改會已於2019年和2022年分別發表《檢討實質的性罪行》及《性罪行檢討中的判刑及相關事項》兩份報告書，內容涵蓋有關強姦及其他未經同意下進行的性罪行、涉及兒童及精神缺損人士的性罪行、雜項性罪行及性罪行檢討中的判刑等，並提出原則性建議及實質法例修訂建議，包括訂立一系列未經同意下進行的性罪行、建議訂立罪行的刑罰、性罪犯的治療和自新，以及性罪行定罪紀錄查核機制的檢討等。質疑當局對修例工作行動緩慢。

政府回應指，兩份報告書涵蓋內容非常廣泛，提出超過70項建議。當局正一併研究兩份報告書內的建議，並會參考海外司法管轄區相關法例的發展，制訂具體法例修訂建議。

關注婦女性暴力協會表示，過去5年間，至少48宗個案因條例保護力不足而未能控以強姦罪，促當局盡快落實有關改革建議，樂見政府承諾於明年內就性罪行改革進行公眾諮詢，並冀當局積極跟進以早日進入立法審議程序。

議員葛珮帆歡迎政府明年就改革性罪行建議進行公眾諮詢，坦言「遲到好過冇到」，認為本港現時性罪行相關法例過時，政府須盡快更新性罪行定義及修訂性罪行條例，以加強打擊任何形式的性罪行。她又稱由於該修訂建議「係出年先諮詢，諮詢係需要時間」，預計最快都要兩年時間提交到立法會審議。

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