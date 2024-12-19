國務院公布新聞發言人名錄　中央6部門添新面孔

中國國務院新聞辦公室官網周三（18日）發布中央國家機關和地方2025年新聞發言人名錄，中央和國家機關公布187名新聞發言人，18個中央有關部門中6部門有新面孔。其中，中共中央台灣工作辦公室新聞發言人由副主任吳璽擔任，中共中央港澳工作辦公室新聞發言人由副主任農融擔任。

據公開資料，吳璽於1968年1月出生，是浙江寧波人，有文學和法學的學士學位。他長期在外交系統工作，曾在中國駐多國大使館任職，前年卸任中國駐新西蘭大使後，出任外交部領事司司長，今年起擔任中央台辦、國台辦副主任。連同吳璽在內，國台辦將有3名新聞發言人，其餘兩人為除斌華和朱鳳蓮。

農融於1967年9月在廣西出生，畢業於北京大學技術物理系，此後獲碩士學位。他長期在地方工作，曾任廣西對外經濟貿易委員會科員、對外貿易經濟合作廳合作處處長、廣西國際博覽事務局副局長等職，之後擔任防城港市副市長、貴港市市長等。他2019年擔任廣西民族宗教事務委員會主任，翌年出任中國駐巴基斯坦大使，去年任外交部黨委委員、部長助理，今年2月起擔任中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任。除農融外，中央港澳辦其餘兩名為發言人為曾健和徐露穎。

這次新聞發言人名錄當中，中共中央宣傳部有兩名新面孔。中共中央統一戰線工作部新任新聞發言人由中央統戰部宣傳局局長徐小鳳擔任，中央全面深化改革委員會新任新聞發言人由秘書局局長丁國文出任。全國政協辦公廳也首次公布兩名新聞發言人，由全國政協副秘書長胡衡廬、新聞局副局長趙海燕共同擔任。