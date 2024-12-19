拓經濟　議員倡推李小龍及雞蛋仔熊貓　拍電影吸粉絲

立法會今日(19日)繼續辯論「拓展香港紅色旅遊及熊貓經濟」的議員議案。議員黃錦輝認為海洋公園應該找高手合作，為6隻大熊貓打造角色，一旦形象確定就進一步推動粉絲效應。他指香港文創和影視創作向來出色，文創產業發展署可以和海洋公園和文化界合作，以香港獨特的文化為背景，為6隻大熊貓度身訂做電影、遊戲或動畫等作品，將6隻熊貓展現在世界面前。

他指熊貓經濟也許不能成為支柱產業，但推銷得宜一定對本地旅遊業帶來嶄新的吸引力，而熊貓周邊也是一盤大生意，事關熊貓作為吉祥物的形象早已深入民心。他認為香港應着重創造別具土地特色，兼具智慧財產權的大熊貓產品，例如李小龍熊貓、雞蛋仔熊貓等公仔，這樣既可帶來經濟效益，還可以宣傳香港的文化。

對於紅色旅遊，議員葛珮指推動紅色旅遊是推動愛國主義的手段，同時能發展本港旅遊多元性。她表示，珍貴的歷史記憶和遺跡長期以來未得到保護和重視，甚至被市民淡忘，又指出發展紅色旅遊能增加國家認同感和社會責任感。她建議發展4條紅色文物徑，有機整合抗戰歷史遺跡，同時港九亦有不少值得正視的位置，應在相關地方豎立石碑及使用擴增實境、虛擬實境技術。她又期望除了政府之外，各行各業亦應合力推動熊貓經濟。

議員鄧飛指政府應悉心打造一些紅色旅遊的文物徑，甚至乎打造一些跟香港過往革命和抗日相關的音樂劇去吸引遊客。他續稱，廣義的紅色旅遊，其實可包括整個東南亞的反殖獨立運動，或者民族解放運動的遺跡，而不是僅僅講中國自身的，例如菲律賓國父黎薩和革命家艾米里奧·阿富納多及越南國父胡志明，他們都在香港留有足跡，淵源深厚。

他強調不應只看中國的革命、抗日在香港發揮什麼作用，眼光亦應遍及菲律賓、越南，可以將香港打造成為一個東南亞革命之都的旅遊，無論是反殖鬥爭也好、民族解放運動也好，都可以成為廣義的文化旅遊資源。