指產品要有持續溫度　議員：勿讓煲滾的熊貓茶變涼茶

各界均指要大力發展熊貓經濟，立法會今日(19日)通過有關發展旅遊的議案，議員江玉歡指「屋企煮飯好香都要打開窗先可以畀人知道」，即刻發展熊貓經濟亦見吸引外地客，又指幫得了一時幫不了一世。

她自認「鍾意買嘢」，但日前到尖沙咀行買紀念品店卻「買唔落手」，認為產品不吸引。她指有品味、豐富的產品設計需要持續的溫度，勿讓煲滾的「熊貓茶」變成「涼茶」。她說：「日本有多啦A夢，香港都可以有熊貓作為主角。」她期望政府目光應放眼世界。

另一議員管浩鳴指很多國家都會費盡心思，着力打造「熊貓經濟」，成效亦可見一斑。他指如果香港要搞「熊貓經濟」，除了要研究一下各地的熊貓經濟學之外，亦要發掘一些最新的潮流玩意，將牠們變成消費者追逐的品牌新寵，以配合現代消費市場的發展趨勢。

他表示，多年來迪士尼的卡通角色受歡迎程度，令人嘆為觀止，當中的成功之道絕對值得借鑑，若要打造「香港熊貓」成為生招牌，可以考慮把「香港熊貓」卡通化，建議與本地文創界合作，讓熊貓串聯更多本土特色，編制出獨特的「香港熊貓」故事，再配合一大堆家族產品，以及限量版或季節性造型，讓牠們擔任香港親善大使或吉祥物的重任。

針對紅色旅遊遺址的現況，議員劉智鵬建議政府可考慮推出政策，由政府和學術機構合作，對全港範圍的紅色旅遊資源作出全面徹底的普查，以便掌握本地紅色旅遊遺址的現況；建議政府成立紅色旅遊遺址保育諮詢委員會，對紅色旅遊遺址評級、保護和開發利用，提出建設性的意見；設立更多同紅色旅遊相關的文物徑紀念碑銅紀念牌，普及相關的歷史知識；編寫系統性介紹紅色旅遊遺止的書籍，為宣傳紅色旅遊提供專業和準確的史料。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，政府有定期更新博物館內容並推出專題展立，未來亦會和內地合作。她指當局在完成行山徑時亦會修建文物徑，而北區亦有不少地標，當局有舉行相關導賞活動並修建支持。她續稱，主題公園有推出一系列新熊貓產品，現時相關社交平台有10萬粉絲，相關內地社交平台熱門程度亦是前100名。