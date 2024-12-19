經濟現結構性問題　議員促大刀闊斧改革　搶人才用怪招

經濟低迷，百業蕭條。立法會今日(19日)辯論「積極應對經濟轉型，維持有利的營商環境」議案。提出議案的林健鋒指現時問題是結構性問題，而非周期性問題，認為政府應推出政策維持本港維持營商環境，大刀闊斧進行改革。

他指有中環80後營辦的花店走過黑暴疫情，但面對消費模式轉變及高端客戶流失，需要轉為網店。

在人才政策上，他指本港不是「皇帝女唔憂嫁」，應使用「新招、好招，甚至怪招」搶人才。他又指部分香港人去了外國，但生活不習慣，部分人可能想返香港，政府應吸引他們回來。

金融界議員陳振英認為本港營商環境長期以來「可圈可點」，引述生產力促進局數據指去年底本港企業數碼化指數只有35.9、只是基本和起步階段。他認為本港監管必然須符合國際規則，但亦應參考其他地方實際做法，本港不需作門面工夫及理論示範區。他指數字化發展能帶動行業繁榮，本港必須加快數字化建設。

他指政府應促進不同市場的貿易往來，例如人員往來、物資供應。同時他認為亦須在大專院校加強少語種專業教學，配合需要。他說相關措施不是一個局的事，政府應有大局觀念，強化合作意識。