曾發貼文稱中共同謀要為邪惡行為負後果　黎智英承認是他的想法

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（19日）踏入第113日審訊。黎智英繼續自辯。黎承認，國安法生效後，其Twitter（現稱X）帳戶曾發貼文講制裁，稱中共同謀要為其邪惡行為負後果。黎智英承認這是他的想法，如果有制裁，作惡的人將要受苦。但不肯定貼文是否確實他寫，也否認請求制裁。

黎智英今繼續接受辯方大律師關文渭主問。2020年9月17日，黎智英的Twitter帳戶發貼文指，當美國及其他自由國家聯手並施行制裁，中共同謀將無轉彎餘地，他們的資產亦無從隱藏。他們對香港人所作的迫害，他們的邪惡行為將會有後果。黎智英今日稱，他不記得貼文是他自己寫抑或李兆富寫。貼文內容是他的想法，但如果他寫貼文，他是不會如此寫下「制裁」一詞，但也不能排除他不小心寫下。黎智英稱，貼文提到的後果，是中國政府遭西方國家邊緣化。法官質疑，貼文只談制裁，讀者會聯想到，後果的意思即制裁。黎智英稱或有這可能，但強調，貼文開首用的是「當」，即「如果」，屬假設性，如果有制裁，作惡的人將要受苦。他沒請求或鼓勵制裁。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022