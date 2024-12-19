調查指逾九成受訪者盼醫療券涵蓋樂齡科技　4成人指政府資助不足

本港人口老化趨勢持續，應對人口老化問題而衍生的科技產品「樂齡科技」，如智能藥盒、防跌裝置等近年備受關注。為了解市民對樂齡科技的認知與接受程度，嶺南大學(嶺大)政策研究院—賽馬會樂齡科技與智友安居計劃最新發布一項民意調查研究，結果顯示，受訪者對於樂齡科技的整體認知有上升趨勢，但四成受訪者認為，現時政府對大眾購置樂齡科技的資助不足，亦有9成受訪者期望政府能擴展長者醫療券計劃的涵蓋範圍至購買樂齡科技產品。

嶺大的研究團隊於今年11月21日至24日舉行「樂齡科技博覽暨高峰會2024」期間，訪問了合共743位18歲以上香港市民，今年是研究團隊相隔5年再次進行同類民意調查，以對比受訪者對「樂齡科技」認識與態度的變化。調查結果顯示，24%受訪者表示未聽過「樂齡科技」，而76%受訪者則表示曾聽過，相比2019年只有29%反映其認知度呈上升趨勢。當問及受訪者對哪方面的「樂齡科技」較有興趣時，較多人選擇「醫療」（75%）、「運動」（56%），及「飲食」（50%）的樂齡科技主題。

在針對政府資助方面，41%受訪者認為現時政府對大眾購置樂齡科技的資助仍然不足，九成受訪者期望政府能擴闊長者醫療券計劃的涵蓋範圍，以資助長者購置樂齡科技產品。在樂齡科技的普及化中，92%受訪者認為樂齡科技教育非常重要或重要，其中長者及照顧者是最重要的教育對象，四成受訪者認為退休人士也需學習樂齡科技。92%受訪者表示大學在推動樂齡科技方面的角色非常重要或重要。

嶺大政策研究院及研究生院高級講師蕭珮而博士表示，相比2019年的同類研究，市民在最新研究中反映對樂齡科技持更積極的態度，今年逾四成人表示「非常看好」樂齡科技的應用前景，反映了香港作為全球人口老化程度最高的城市之一，市民更傾向透過使用樂齡科技產品，例如智能藥盒、防跌裝置等協助尤其獨居的長者居家安老，提升他們晚年生活的質素及減低獨居可能帶來的風險。

蕭續指，政府在施政報告及立法會討論文件中表示，將擴闊創科應用基金的用途至適合家居使用的樂齡科技產品，並供長者及護老者借回家中使用。她認為有關民意調查結果反映，政府及各界未來需要進一步加強樂齡科技教育及信息發布，讓社區持份者了解並應用樂齡科技產品。