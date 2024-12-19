建造業工會指付款保障條例助資金鏈運轉　惟未規定用於工人出糧

近年本港建造業的拖糧、欠薪情況愈來愈普遍。立法會昨日三讀通過《建造業付款保障條例草案》，條例建議訂立機制改善建造業的拖延付款情況，包括禁止「先收款、後付款」等條款，並規定付款方須於法例指定時間內就付款申索作出回應，同時設立解決爭議的審裁機制，解決合約中途的付款爭議。香港建造業總工會理事長周思傑相信，條例通過後可提高分判商的議價能力及有阻嚇力，但認為條例有限制，無針對刻意不出糧的公司。

香港建造業總工會理事長周思傑今日(19日)接受電台訪問時指，工人最關注是「有無糧出」，現時很多工人欠薪情況都涉及資金鏈問題，拖糧引致公司周轉問題而無糧出，所以整個業界普遍歡迎通過有關條例草案，相信對業界的資金鏈運轉會有很大幫助。

惟他又稱條例無規定公司拿錢後「用咗係邊度」，是否要一部分要用於工人工資，或者有些公司拿錢了，資金鏈暢通了，不過「支糧都係差」，其實工人很無奈，他們只能向勞工處求助，之後等待審裁或破欠基金，時間就很長，因為工人每日都有開支，「對啲工人係不利嘅」。