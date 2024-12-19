指新聞處廣播處長期沒公關專家掌舵　葉劉：對政府宣傳有影響

立法會辯論相關議案時指本港招商引資應強調「兩制優勢」，包括執行普通法，又指本港社會多元開放包容、保障人權。對外宣傳方面，她指政府新聞處、廣播處長時間沒公關專家掌舵，現時兩者均是政務官，對政府公關宣傳有影響。

葉劉續說，政府推動支援中小企、融入國家發展大局同時，一定不能削弱本港作為「單獨關稅區的地位」。她說假如不能讓國際社會信納本港入有單獨管制方法，將會影響本港世界貿易組織及世界海關組織地位。她說相關政府人員亦指本港在打擊洗黑錢、走私、運毒、侵犯知識產權等執法方針，符合20國集團轄下金融工作就要求，不可削弱國際社會信任。

會計界議員黃俊碩指做生意會擔心「租金高、人工高、成本高」的「三高」問題。他指現時疫後消費模式轉變，「三高」成為中小企催命符，舉例議員江玉歡近期關注及的公仔機

店舖因不需人手，減低成本才成行成市。

他說：「加上（店舖）校鬆個抓，等江議員夾咗20次，一次都夾唔到嘅時候，呢一啲公仔機嘅投資者先搵到『三高』底下嘅投資空間。」他認為若不想「成條街都係夾公仔機舖」，政府應主動出擊，輔助中小企發展，認為「大市場小政府」經濟原則現時或較艱難。

另一議員陳沛良表示，在經濟轉型時期市民最直觀的感受是，見見經營多年的老店接連倒閉，傳統商業區的吉舖都不少。他指出一些大型連鎖店都難以經營，中小企的經營壓力可想而知，認為業界要主動適應求變的同時，政府亦需提供適當支持，協助中小企升級轉型。他又認為目前亦出現人才來源地過於單一、部分人才未能就業，或未能從事與自身專業相關的工作等情況，值得政府檢視。