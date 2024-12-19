月底公布打鼓嶺土地用途建議　議員反對遷入焚化爐及屠場

政府計劃本月底公布「打鼓嶺土地用途建議」，身兼打鼓嶺鄉事委員會主席的議員陳月明，預料規劃內容主要涉及教育、文化和旅遊等大板塊，未必會公布太多的細節，她表明反對焚化爐、污水處理廠和屠宰場遷入該區。

對於早前政府公布第3座焚化爐擬落於北部都會區的消息，陳月明感到愕然。她指打鼓嶺的堆填區由90年代至今，區內村民真的受夠了臭味的困擾，加上運送廢物車輛沿途有滲漏，二次污染情況很嚴重。雖然當局承諾會關閉堆填區，但要等到2030年，時間實在漫長，若當局決定第3座焚化爐選址打鼓嶺，對區內村民未免不公平，試問誰喜歡在臭味籠罩下居住和發展產業？

對於北部都會區第一份行動綱領，擬把污水處理廠和屠宰場放在口岸旁邊，她表示強烈反對。污水處理廠方面，她認為當局即使強調怎樣以高科技處理，但都擔心有臭味；而屠宰場毗鄰蓮塘口岸，位置亦不恰當，或許有人會說將來北都人口大增，憂慮有關基建設施不到位，可是北都範圍好大，毋須選擇在口岸旁邊，其實很多地方都可以。她指污水處理廠和屠宰場現時位於上水，是否可考慮原址擴建，而打鼓嶺這一條「鄉」不單有20條政府認可的村落，還包括羅湖、文錦渡和香園圍，其定位應是口岸商貿區，宜促進多些產業發展以帶動就業。

談到產業發展，她指打鼓嶺位於深圳和香港兩地邊界，其文化歷史具有深度遊的資源，可惜礙於基建滯後和種種法則的約朿，就算有潛質經營民宿或提供餐飲的村屋亦只有望門興嘆。她希望政策上可拆牆鬆綁，政府能方便營商的同時亦可保障消費者的權益和安全。

她相信政府會在打鼓嶺預留土地作教育用途，認為可招攬來地知名大學如北京大學和清華大學到打鼓嶺落戶，並與本港大學合作辦校，攜手抖技研發、集中資源發揮所長。