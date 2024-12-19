兩私家小巴獲批測試自動駕駛　月底起西九文化區測試

運輸署今日(19日)公布，已根據《道路交通(自動駕駛車輛)規例》(第374AA章)第4(1)條，批出一個自動駕駛車輛先導牌照，讓申請人在西九文化區內進行自動駕駛車輛測試。牌照申請人為冠忠遊覽車有限公司，兩輛私家小巴獲批在西九文化區內進行測試。牌照有效期為本月27日至明年10月2日。先導計劃條款列明，該兩輛私家小巴不可用於出租或取酬用途，亦不可運載貨物或乘客。

進行測試的兩輛私家小巴，由金龍新能源汽車有限公司製造，品牌及型號為「金龍/XMQ6750BGWBEV」。私家小巴可在指定時段(周一至四上午11時至下午3時、晚上8時至凌晨5時；周五上午11時至下午3時、晚上8時至凌晨0時；周六凌晨0時至5時)和路段進行測試，來回西九文化區西閘、西九文化區私家路段、西九文化區管理局項目辦公室、博物館道及文化道。測試期間，車上會長駐有後備操作員以在有需要時接管車輛的操控。

署方指，接獲先導牌照申請後，會按《自動駕駛車輛測試及先導使用實務守則》考慮申請人就自動駕駛系統的設計運行範圍及功能、相關的國際或國家標準/指引、道路測試情況等多方面因素審批。署方會嚴格把關，有序和安全地推動自動車在香港測試。