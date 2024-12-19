針對打擊航空旅客及郵包販毒 一個半月拘22人 檢值1.6億元毒品

香港海關在聖誕假期前於機場重點打擊航空旅客走私毒品，以及利用空運貨物販毒的活動。自11月以來，截至12月16日共檢獲373公斤各類型毒品，估計總市值高達1.6億港元，並拘捕22名懷疑涉案人士。

調查人員表示，毒販通常會趁年尾長假期偷運毒品供應本地市場，海關因而調整策略，成功堵截由北美及泰國偷運到港的大麻、來自歐洲的氯胺酮（俗稱K仔）及來自北美的冰毒流入市面。行動中，海關檢獲的大麻約重100公斤，較去年同期上升超過6成；檢獲的冰毒有43公斤，增長超過4倍。

就航空旅客方面，海關在機場入境大堂先後偵破15宗販毒案，拘捕15名旅客(20至62歲)，並檢獲約112公斤懷疑毒品，市值超過4,400萬港元。

人員分享其中兩宗案件，其中在11月14日，關員替一名27歲本地男子清關時，發現該名男子由法國巴黎，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴飛抵本港，認為他採取迂迴路線來港非常可疑。而在清關期間，關員亦留意到該名男子的背囊及手提行李藏有3個毛絨玩具，經仔細檢驗後，察覺該些玩具均有被重新縫合過的痕迹，而且x光影像亦顯示玩具內有大量顆粒狀的異物，懷疑藏有毒品。關員最後拆開玩具，揭發內藏約11公斤懷疑可卡因，市值約790萬港元。

另一宗案件發生於11月8日，一名62歲外籍男旅客由荷蘭阿姆斯特丹來港，關員在清空該名旅客的寄艙行李後，發現行李箱仍然異常沉重，繼而留意到行李箱有不尋常的釘裝痕迹，懷疑內有夾層。關員最後從箱內夾層，起出約62公斤懷疑K仔，市值約580萬港元。

除了上述掩飾方法外，販毒集團亦會將毒品偽裝成日常用品或食品，企圖魚目混珠，逃避海關查。該15宗涉及航空旅客的販毒案當中，超過一半的案件涉及大麻類毒品，毒販安排年輕男女假扮正常旅客結伴同行，並攜同大型行李箱入境香港，行李箱一般不會擺放個人物品，而是直接裝滿大麻花。

空運貨物方面，海關在各空運貨站及空郵中心，檢獲約261公斤懷疑毒品，估計市值約1.16億港元。其中一宗案件在11月16日偵破，關員根據風險評估，查驗一票由德國到港、報稱有石頭雪人擺設的空運速遞貨物，透過X光揭穿擺設內有大量顆粒狀物體，於是打開貨物檢查，並發現一個用膠袋包裹的陶瓷雪人頭部，其重量較一般陶瓷工藝品沉重。關員亦察覺擺設底部的表層較薄，於是以鑽探工具鑽出一個小孔，從而抽出內部小量晶體狀的物質進行檢驗，經拉曼光譜儀分析後，相信為K仔。該批毒品重量約8.5公斤，估計市值約412萬港元。

而在12月7日，關員查驗一票由捷克經德國到港、報稱載有汽車安全座椅的空運速遞貨物時，同樣發現X光影像有可疑。關員進行檢查，發現貨物包括座椅椅背及坐墊兩個部件，並於坐墊兩側底部尋獲兩條不起眼的裂縫，而裂縫內另有暗格，內藏5包顏色不一致的藥丸，經測試後判斷為搖頭丸。毒品重量約2.5公斤，估計市值約42萬港元。

另外，海關在11月初通過與海外執法機構交流情報，成功在本港機場及市內截獲4票由美國寄港的速遞貨物，檢獲約19公斤、市值約1,000萬港元的懷疑冰毒。經深入調查後，海關發現有跨國販毒集團將該批毒品由美國寄赴本港一些共享辦公室，以此作為中轉站，其後再利用速遞服務將毒品轉運至新西蘭。

而針對販毒集團利用集運方式在本地進行販毒活動，海關經一連串風險評估及情報分析後，於兩個分別位於葵涌及大圍的集運商貨倉內，檢獲約9公斤液態冰毒、2公斤大麻及1公斤大麻脂，市值約530萬港元。行動中，關員拘捕一名50歲本地男子，他報稱無業，為其中一件貨件的收貨人。

就近期變得氾濫的太空油，機場科人員在過去1個半月內，一共偵破11宗案件，檢獲約18公斤由印度寄到香港的依托咪酯粉末，估計足以製成5.4萬個太空油煙彈，市值約1,900萬港元。經調查後，海關再在市內拘捕5名收件人。