去年垃圾棄置量397萬噸稍跌2.2%　回收率按年僅升1百分點

環境保護署今日(19日)發表的《2023年香港固體廢物監察報告》顯示，去年都市固體廢物總棄置量為397萬噸，較2022年微跌2.2%，人均每日垃圾棄置量為1.44公斤，稍低於2022年的1.51公斤，即只減少約70克。廢物回收率則為33%，較2022年微升1個百分點。

去年棄置的垃圾之中，廚餘仍佔29%，其次是廢紙及廢塑膠，分別佔20%及19%，均低於它們佔2022年的相關比重。而廢塑膠減少10.5%；整體廚餘減少3.4%，其中家居廚餘少了12.6%；廢紙和金屬則分別下跌了3.2%和9.5%。

回收率則連續3年上升，最新由2022年的32%升至2023年的33%，總回收量增加超過5.5萬公噸。當中在本地循環再造的廢物量於2023年為約45萬公噸，較2022年的約42萬公噸增加8%，增長主要為塑膠物料(約7,000公噸)、廚餘(約7,000公噸)及含鐵金屬(約1.6萬公噸)。

環團綠惜地球表示，廢物量微跌主要由於工商業的廢塑膠(-24.53%)和紙卡版/報刊/辦公室用紙(-42.92%)出現顯著跌幅，然而膠餐具(+7%)、工商業廚餘(+18.06%)廢物增加，抵銷部份跌幅。而去年每日人均廢物量是自1991年以來第7高，鑑於垃圾徵費遭到押後，「中央收膠」會在來年取消，生產者責任計劃仍只聞樓梯響，認為環境及生態局早前的「廢物量已越過頂峰」之言實屬過早，促從速在政府場所及工商界實行垃圾徵費，逐步擴至其他場地。

環保署則指，最新統計數字顯示廢物棄置量出現明顯下降，而回收率則持續上升，反映政府多年推動減廢回收的努力開始收到效果。署方又說會繼續鼓勵私人住宅處所參與《減廢回收約章》，並延長「綠在區區」回收設施服務時間、倍增住宅廚餘收集設施；向立法會提交條例草案，為生產者責任計劃訂立一個適用於不同產品的共同法律框架；以及拆牆鬆綁，加大回收用途的短期租約用地可用面積，和延長租約年期。