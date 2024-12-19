再培訓局課程明年起不設學歷上限　服務對象擴大至15歲以上

因應《施政報告》提出改革僱員再培訓局、加強本地勞工培訓的政策措施，再培訓局的培訓課程由明年1月1日起，不設學歷上限，服務對象擴大至全港15歲或以上的本地勞動人口，以鼓勵及支援不同階層及學歷的人士持續進修，增值技能，提升本地勞動人口的競爭力。為配合擴大服務對象的安排，再培訓局將在2025至26年度增加最少1.5萬個年度總學額，並加強推動「技能為本」的培訓策略和課程發展，包括提供更多短期單元式技能提升課程和發展更多適合較高學歷人士修讀的新技能課程。

因應科技發展推動各行各業數碼轉型，再培訓局於今年4月至12月期間推出「創科・愛增值」計劃，引入不設學歷上限的特別安排，提供超過50項創新科技相關的培訓課程，協助學員提升職場所需的應用技能。再培訓局亦計劃在2025至26年度持續增潤「技能為本」的培訓課程選擇，積極配合各行業及不同階層人士的技能培訓需求。

現時，再培訓局提供約700項培訓課程，涵蓋28個行業及通用技能範疇，並為青年、「後50」等不同社群提供專設課程和服務，鼓勵市民參與培訓和投入職場。擁有工商管理學士學位的學員區煒杰修畢「生成式人工智能商業應用證書(兼讀制)」課程，他認為課程有助加深他對不同生成式人工智能工具的認識，在工作中靈活運用，輔助文書處理、資料整理和提案規劃等，讓工作事半功倍。