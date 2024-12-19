10億河套區直連路僅單向通行捱轟　創科局稱將重新檢討法例

落馬洲河套區深港創科園第一期即將落成入伙，但由香港出發的訪客必須過關前往深圳，再原路返回香港，才可通過該直連路抵達園區。議員張欣宇表示，昨日(18日)與立法會工商及創新科技事務委員會副主席吳傑莊，一同向保安局及創科局深入溝通河套直通路的爭議，保安局已表示全力支持河套園區發展所需，為各類有需要前往園區的人士提供便利；至於創新科技及工業局則表示，會重新檢討法例修改的安排。

議員張欣宇早前在工商及創新科技事務委員會會議上表示，一條10多億元造價、專為園區服務的直連路，原來若訪客經落馬洲支線口岸過關，才可直接使用直連路前往河套園區，反之由香港出發則不能在離開落馬洲站後，使用該直連路前往園區。「這樣的結果更加是匪夷所思，邏輯上也根本站不住腳。」換言之，由香港出發，必須先過關前往深圳，再入境回香港，才可通過直連路前往園區，河套香港園區地處偏僻，無論作為當區議員，抑或作為交通專業的工程師，都實在不能接受。

他建議政府可在相關禁區通告上加入准許「園區訪客」，未來再推動大幅度縮小禁區範圍，為北都會的建設拆牆鬆綁。