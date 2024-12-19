港鐵即日起推大熊貓主題列車　行走南港島綫及機場快綫

大熊貓現身港鐵車站及列車！港鐵今日(19日)宣布即日起至明年2月，推出「大熊貓暢遊MTR」系列活動，涵蓋大熊貓主題車站、主題列車及10個車站「打卡位」貼紙等。其中，3列大熊貓主題列車，即日起行走南港島綫及機場快綫，列車車身、車廂、車門、座位等，均布滿各種造型的大熊貓圖案。而下月起，高鐵來往西九龍站至深圳或廣州的列車，亦將設大熊貓主題。

此外，南港島綫海洋公園站亦會布置成大熊貓主題車站，6隻大熊貓，包括盈盈、樂樂、安安、可可及一對龍鳳胎寶寶「家姐、細佬」，出現在站內不同位置，包括客務中心、大堂、月台、樓梯和牆壁等。港鐵多個車站，包括南港島綫沿綫各站、羅湖站、落馬洲站、機場快綫沿綫車站，以及高鐵香港西九龍站的職員，亦會在制服上掛上大熊貓裝飾，增添乘車體驗。

同時，6隻大熊貓亦會進駐港鐵金鐘站，候車大堂中的LED圓柱會播放3D大熊貓出沒片段，大熊貓會伸手向乘客客打招呼。此外，10個高人流的港鐵車站，包括金鐘、灣仔、銅鑼灣、中環、海洋公園、東涌、深水埗、香港、尖沙咀及尖東站，將設置「打卡位」，每個車站的大熊貓造型，均換上具有地區特色的裝飾。

港鐵公司常務總監—香港客運服務楊美珍期望，活動令市民增加出行、消費，相信可令更多人使用港鐵服務。她表示，大熊貓主題列車陪伴乘客乘搭南港島綫列車到海洋公園站探望大熊貓，而機場快綫是接觸世界各地旅客的其中一個重要門戶，期望吸引更多旅客訪港欣賞大熊貓。