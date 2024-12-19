女子遭密謀灌醉輪姦後投江亡　3男判囚10年至終身

廣東省揭陽市一名女子去年被三名男子密謀灌醉輪姦，一個月後因不堪受辱投江自殺身亡，生前在手機備忘錄記下被脅迫經過，成為重要物證。涉案男子今年6月一審被裁定強姦罪成，分別判囚10年至終身，其中兩人不服上訴。內媒周四（19日）報道，廣東省高級人民法院近日對此案作出終審判，駁回上訴，維持原判。

經法院審理查明，該案源於「00後」男子萬某與潘某福一次密謀，意圖灌醉女子黃某某後實施犯罪。她去年6月15日晚被兩人帶至揭陽市榕城區一村內的燒烤攤喝酒，中途兩人糾合第三人張某背前來作案。被灌醉的黃某某當晚被帶至當地一個公寓，張某背多次威脅恐嚇、迫使她進入房間，首先強行發生性關係，是整宗案件主犯之一。知情人士透露，三名被告均來自貴州三穗，其中萬某於2003年出生，潘某福於2002年出生，張某背於1998年出生，曾因故意傷害罪判囚5年。

萬、張、潘三人犯強姦罪一案今年6月6日在揭陽市中級人民法院審理，認定其行為均構成強姦罪，實施二人以上輪姦並造成被害人自殺死亡的嚴重後果，應依法懲處。其中張某背被判處無期徒刑，萬某判處有期徒刑15年，潘某福判處有期徒刑10年。張某背和潘某福對判決結果不服，提起上訴。廣東省高級人民法院審理認為，三人無視國家法律，違背婦女意志，採用暴力、脅迫等手段強行與婦女發生性關係，其行為均已構成強姦罪。