入冬首發寒冷警告　明早市區料12°C　打鼓嶺僅8°C最凍

受乾燥的冬季季候風影響，廣東地區今日(19日)下午氣溫普遍較昨日(18日)低三至四度。天文台在下午4時20分發出入冬以來首個寒冷天氣警告，預測香港明日(20日)早上天氣寒冷，明日市區最低氣溫約在攝氏12度左右，新界會再低幾度。後日(21日)適逢「冬至」，當日仍早上仍然相當清涼，最低只有攝氏14度，市民出門做冬記得着件厚褸！

冬季季候風會在未來兩三日繼續為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣，該區日夜溫差頗大，明早普遍寒冷。分區天氣預報顯示，明日大部分地區低見攝氏12度或以下，新界氣溫更低，其中打鼓嶺只有攝氏8度，全港最凍；其次是大埔及石崗，最低僅攝氏9度；而上水、沙田及流浮山亦低至攝氏10度。

而季候風補充會在下周初至中期持續影響華南，沿岸早晚天氣仍然清涼。此外，天文台預料現時位於菲律賓南部附近的低壓區會在下周初至中期橫過南海南部，與其相關的雲帶會覆蓋南海北部及廣東沿岸。

根據九天天氣預報，明日天晴，早上寒冷，氣溫介乎攝氏12至19度，日間非常乾燥，相對濕度為30至65%；翌日「冬至」及隨後一連7天繼續放晴，大致多雲，早上仍相當清涼，介乎攝氏13至21度，日間非常乾燥，相對濕度介乎30至80%。