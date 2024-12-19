大澳中華白海豚頸纏繩　保育學會指活動正常不宜干預

中華白海豚「V仔」大澳被發現時，頸上被一條深色的粗繩纏着。(張怡@生於大澳 長於大澳fb)

近日在大澳海面出沒的一條中華白海豚被發現頸部纏繩，深入皮肉。有網民上載相片至社交平台請網友一同「救救小海豚」。不過，香港海豚保育學會今日(19日)表示，涉事海豚名叫「V仔」，一直在巡大嶼山海域時觀察牠的狀況，早在今年4月已留意到「V仔」頸部被繩纏繞，但至今牠活動正常。學會認為暫時仍然安全，不應進行捕捉，以防對其造成更大傷害。

從相片見到，「V仔」身上被一條深色的粗繩纏着，看似將身軀分了兩節。香港海豚保育學會副會長麥希汶在社交平台貼文留言指，「V仔」是他們一直在大嶼山海域巡視時觀察的白海豚之一，早在今年4月已經開始被纏繩，但多個月來活動仲正常，包括覓食、正常游水，以及和其他海豚聯誼。

麥希汶指出，小型海豚一般在無人為干預或救援下仍安全，擔心一旦捕捉及麻醉牠，會令牠受傷，只好等待牠自行鬆脫繩子，或維持現況生活。她另外提到，「V仔」過往亦曾被發現尾鰭纏上繩網，並被繩網割傷，最終亦成功脫掉。她又呼籲，公眾應保護大嶼山水域、減少干擾及垃圾等，能幫助海豚生活得更好。