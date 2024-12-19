立會「煲底」示威區暫不重開　主席：現時無拉布

俗稱「煲底」或「鼓底」的立法會示威區，過往黑暴或違法佔中期間常爆發衝突，近年被用作停車場。被問到會否重設示威區，立法會主席梁君彥指現時立法會仍有建築工程，例如更換外牆玻璃，又指以往該處是用作上落車，因為車位足位才「用咗嚟做第二啲嘢」，但現時車位不足。

今年立法會通過46項無法律效力議員議案，只有一項無經修正已獲得通過。但早前有報道引述議員認為部分議案措詞和發言內容空泛，有人以為計算發言次數交差，議員自己也不想聽，寧願提早休會，被問及相關情況是否間接拉布，會否考慮減少議員議案數量、增加口頭質詢數量？

梁君彥指議員來自不同階層和界別，部分例如國家重大發展相關的議案看似空泛，實際上是和市民息息相關。他表示，每個代表不同階層的議員均有其認為合適的議案。他說，若要談「拉布」，5、6年前的情況才算是「拉布」，現時議員均是認真討論。他舉例，議員是「揸住疊紙入去」，不是「企喺度亂咁講」，議程安排則需和議員一同安排。他指現實中的議會工作不像劇集，會比較沉悶。

現時經常有議員出現花邊新聞，被問及如何評論議員表現，他說：「咁佢（哋）有啲花邊新聞咪好囉，有人識佢呀嘛係咪？如果掉轉頭如果我話有人乜都冇嘅，咁你又話：『嘩！呢個議員有冇做嘢架？』咁樣。」他指議員除了在立法會工作，也需要落佢見觀眾、市民、社團等，需要接地氣、見選民，相信議員有尺度。

立法會今年度舉行36次會議，共331小時，當中3次答問會和互動交流會合共回答49項質詢。會期回答了156項口頭質詢、953項補充質詢、501項書面質詢，通過34條政府法案，163條附屬法例，另有11條法案已首讀並正在審議。他又指至今本屆立法會通過的政府法案增至83項，較上屆同期多48%。

被問到會否考慮連任議員或主席一職，他表示現時距離2026年言之尚早，政府和議員仍有很多相關立法工作仍在進行。被問到認為做立法會有甚麼條件，他認為：「人哋個個都認為你啱嘅，咁舉手投票支持你咁咪得囉，咁呢個就係最簡單嘅其實。」

對於是否需要減人工，他認為財委會主席、內委會主席關答得好。他認為本港應「做大個餅」，不應妄自菲薄。他認為本港股市「抵買」，亦有存款，只是市民「唔敢使」，認為重點在於政府要給予市民信心。他認為只要恢復賣地、收回印花稅便能解決財赤。