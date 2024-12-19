兄長游水抵港失散半世紀　妹年過六旬冀冬至尋親團圓

查詢人張馨心(右一)及被尋者張優潑(右二)年輕時與家人的合照。

臨近「冬至」，有人與親人失散接近半世紀仍未放棄一家團聚的機會。紅十字會今日(19日)表示，自1951年起為有需要人士尋找因天災或戰禍而失去聯絡的親屬，至今年11月累計求助個案已逾32,760宗，近10年平均求助個案約220宗，成功率約35%。其中一名查詢人的親屬早在約49年前，雖成功從內地游抵元朗流浮山，但自此失去聯絡，希望今個冬至能尋回摯親團圓。

查詢人張馨心表示，被尋人張優潑是自己二哥，祖籍廣東省揭陽市，上臂有胎記，懂得潮州話及客家話，約1.72至1.73米高，中等身材，皮膚偏白皙。1975年左右由於打算來港投靠親屬，張優潑於是與朋友，兩人通過游泳抵港，據當年同行朋友所指，自己因體力不支未能成功，但有看見張優潑成功於元朗流浮山上岸。

不過，在港等候的親屬一直未有收到張優潑的電話。查詢人又透露，張優潑當時在港亦只有該親屬的電話，沒有其他人可以聯繫，但自此便失去聯絡。張馨心於去年7月尋求香港紅十字會尋人服務的協助。紅十字會基於人道理由接辦個案，希望能幫助她尋回摯親，與家人團聚。