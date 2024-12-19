著名空間物理學家張效信車禍亡　曾放棄美國綠卡回國

中國著名空間物理學家和空間天氣學家、國家衞星氣象中心研究員張效信博士因遭遇交通事故，周日（15日）晚上在北京逝世，享年62歲。遵照家屬意願，其遺體告別儀式擇日舉行，另行告知。

國家衞星氣象中心周二（17日）發布訃告，指張效信1962年9月出生於山東昌樂，1987年7月本科畢業於吉林大學理論物理專業，1990年7月碩士畢業於中國科學院空間科學與應用研究中心空間物理專業，2003年8月博士畢業於美國奧本大學空間物理專業。他其後毅然放棄美國綠卡，全身心投入中國空間天氣事業建設與發展，曾獲人力資源和社會保障部「傑出高級留學歸國人員」稱號等。

張效信長期從事空間天氣相關研究工作，其科研成果在國內外有重要影響。他曾擔任嫦娥三號極紫外相機探測數據應用研究的責任科學家，針對嫦娥三號極紫外相機的探測目標，研究月基等離子體層的成像特性和提出月基等離子體層圖像反演等離子體層的方法，並應用於嫦娥三號極自主極紫外圖像數據處理和反演，為研究等離子體層動力學、設計地球等離子體層探測提供非常重要的理論參考和依據。