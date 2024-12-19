冬至酒樓訂枱爆滿　料生意按年增20%　惟公司宴席無人訂

冬至(21日)來臨，傳統有謂「冬大過年」，本港酒樓業界表示今年冬至市道不俗，主要受惠冬至正日是周六，不少酒樓當日已座無虛席，生意較去年升最多20%，酒樓多以「流水式」招待客人，不分兩輪，讓未能訂位的客人仍可即場輪候。有酒樓則指，人手不足，也不敢招攬太多客人，又說經濟不景會影響企業設宴意欲，故今年冬至筵席情況仍較疫情前差。

香港餐務管理協會主席、經營彩龍皇宮大酒樓的梁振華今日(19日)向東網表示，一般冬至及團年飯時節大旺中式酒樓，今年亦不例外，尤其今年冬至在周末，不少打工仔「第二日唔使返工」，客人較願意訂枱食飯，預料生意按年多10%至20%。

他指出，市民生活習慣改變，今年繼續難將客人分兩輪開飯，酒樓改為靈活的流水式，「客人想夜晚6時食又得、8時都可以」，只會盡快上菜，令客人早點吃飽，「不會趕客走。」梁續指，今年冬至套餐價格與去年相若，約在3,000港元至4,000港元，包括燒鵝、「發財好市」(髮菜蠔豉)等，平均每人約300港元左右。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠亦說，今個冬至算是近年最佳的一次，上周六(14日)已有市民提早做節，當日座無虛席，「新冠疫情前都無咁早開始」，正日的訂枱亦接近爆滿。不過，蘇提到今年即使有外勞，人手仍然不足，「我自己都要落場」，因此在冬至不敢接待過多食客，亦會預留約20枱予即場等位的顧客。

蘇萬誠又提到，客人今年續訂小菜為主，例如蔬菜炒帶子，亦有多枱預訂燒鵝等，人均消費約兩百港元左右。不過，他指出，今年公司冬至宴席「清零」(無人訂座)，有別過去批發、零售等業界會訂「十圍八圍」聚餐，今年只有散客訂枱，估計與香港經濟不景有關。