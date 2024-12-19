截至10月醫生流失率5.3%　醫管局收逾千份非本地培訓護士申請

醫管局今日(19日)召開大會，主席范鴻齡表示，截至今年10月底，醫生流失率約為5.3%，與今年7月底的流失率相若，過去12個月裹全職醫生人數更錄得正增加，期內聘請了677位全職醫生，離職醫生人數為351人，故現時共有7,166位全職醫生，淨增長為326人。而非本地培訓醫生方面，醫管局至今共聘請316人，260人正在醫管局工作及交流，共中244人屬長期工作，72人為短期交流醫生。

護士方面，截至今年10月底，護士流失率為7.7%，較7月底輕微回落百分之0.5，保持穩定。范鴻齡指，護士人數在過去12個月同樣錄得正增長，一共聘請2,498位全職護士，離職人數為2,092人，現時共有29,615位全職護士，淨增長406人。另外，醫管局已收到千多份非本地培訓護士申請書，共中選擇約650背景較為合適的申請人繼續洽談，至今有80位護士已向護士註冊局註冊。

范鴻齡又透露，護士管理局昨日通知醫管局已完成審批第一批非本地培訓護士的審批工作，雖然只得兩人，但亦是一個開始，他續指兩位護士均為香港人，分別來自英國及新加坡，相信其餘78位亦會陸續獲批。