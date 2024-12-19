交27萬人民幣入住護老院　膳食驚現雞糞蝸牛

浙江省寧波市一間護老院近日被投訴膳食不新鮮，食物中甚至有蝸牛、蟲和雞糞等，有入住者經常因而腹瀉。涉事護老院周三（18日）回應，經調查核實，入住者在網絡發表的相關言論屬造謠和惡意中傷，已報警處理並發送律師函起訴。

網民王麗（化名）表示，其父母今年1月入住泰康寧波甬園護理公寓後，稱「飯菜有問題，吃完總是拉肚子」。王麗稱，院舍內的飯菜看起來像殘羹剩飯，「包子發硬，雞蛋上有雞屎，甚至還有蝸牛」。她向泰康甬園共繳納約27萬元（人民幣，下同，約29萬港元）費用，當中包括父母兩人共10萬元（約10.7萬港元）的按金。由於當時簽約訂明一年內退住要支付3萬元（約3.2萬港元）違約金，所以王麗發現問題後沒即時退住。到10月25日，她卻收到泰康甬園發出通知，要求他們於上月5日前退住，她於是向相關部門反映。

在當地民政局協調下，王麗父母最終於上月5日退住，泰康甬園未扣違約金，並免除一個月費用，即19,800元（約21,340港元）。泰康甬園負責人周三（18日）回覆內媒稱，此事為個別案例，不便回應。據官網介紹，該護老院為泰康保險集團股份有限公司旗下專注養老、護理、康復實體建設營運和創新服務的品牌，目前全國有23家泰康連鎖醫養社區投入營運。