打擊公交司機違規駕駛　拘5的士及小巴司機

執法部門留意到今年第四季上旬起公共服務車輛司機酒後駕駛的情況有上升趨勢，今年第四季期間進行代號「追捕者」及「駒始」的針對性專題行動，打擊公共服務車輛司機不負責任的駕駛行為，包括酒後駕駛、藥後駕駛、駕駛時使用手提電話、未佩戴安全帶、不小心駕駛等違規行為，以提升公共服務車輛的安全及遏止有關情況。

行動期間，執法部門共向3,342名公共服務車輛司機進行酒精呼氣測試，並對懷疑吸食毒品的司機進行毒駕測試。執法部門於11月27至28日分別在欣澳及葵涌區截查一名的士司機及一名小巴司機，他們均未能通過毒駕測試，涉嫌「藥後駕駛」被捕。另外，3名的士司機亦分別涉嫌「欠交罰款而被通緝」、「濫收車資」及「以招攬載客方式取酬」被捕。

除了軍裝執法外，執法部門亦調配便裝人員喬裝乘客留意司機駕駛情況，就司機違規行為進行觀察及蒐集證據，以打擊相關罪行。行動中，人員共發出11,677張定額罰款告票及法庭傳票，當中包括1,147宗橫越雙白線、641宗不小心駕駛、386宗未佩戴安全帶及100宗駕駛時使用手提電話違例。