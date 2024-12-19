機場三跑兩外勞工頭涉助收賄被起訴　分判商營運者及經理遭通緝

香港國際機場第三跑道項目分判商兩名外勞「工頭」，涉嫌為分判商向58名輸入勞工收賄共逾600萬港元，以協助工人受僱，今日(19日)被廉政公署落案起訴。2人被控一項串謀使代理人接受利益罪名，已獲准保釋，案件明日(20日)在西九龍裁判法院提訊。至於涉案分判商營運者及經理亦遭廉署通緝。

涉案「工頭」王海東及王佳強，分別35歲及23歲，同為北京城建集團有限責任公司與其士(建築)有限公司的聯營企業所聘用的輸入勞工。廉署並於昨日(18日)向裁判法院申請手令，通緝中億建築(香港)有限公司營運者閆立中，52歲，及中億香港人力資源經理胡偉達，50歲，獲裁判官簽發有關手令。

控罪指，王海東及王佳強涉嫌於去年11月至今年6月期間，串謀中億香港的營運者暨大股東閆立中及該公司的人力資源經理胡偉達，從58名輸入勞工收取賄款共逾600萬港元，以協助該等工人受僱和繼續受僱於北京城建-其士(建築)聯營。

廉署調查發現，閆立中及胡偉達涉嫌在工人與北京城建-其士(建築)聯營簽訂僱傭合約前，向工人表示他們只可享有1萬元至2萬元人民幣月薪，若不接受有關安排便不會獲聘用。該等工人因害怕失去工作機會而同意接受該安排。

調查又顯示，上述工人涉嫌在「工頭」王海東及王佳強的安排下，將北京城建-其士(建築)聯營存入他們香港支薪戶口的整筆薪金，即31,200港元或37,800港元交予中億香港，再透過他們的內地銀行戶口每月收取1萬元至2萬元人民幣。