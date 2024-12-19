長期造謠辱罵國乒運動員　碩士導師道歉遭大學處分

四川省成都中醫藥大學碩士研究生導師趙某，近日就長期造謠辱罵馬龍、孫穎莎等乒乓球國家隊運動員發表道歉聲明，表示已深刻認識到自己的言行錯誤，向各運動員、球迷群體及社會致歉。趙某曾營運另一國乒運動員樊振東的社交媒體粉絲後援站，其任職大學已對他作處分。

消息稱，趙某曾用包括「破曉·DAYBREAK丨樊振東」等多個帳號，發表針對多名乒乓球運動員的不理智言論，挑起並陷入飯圈爭端，造成不良影響，在網上引起惡劣影響。成都中醫藥大學回應指，已給趙某警告處分，鑑於其中共黨員身份，學校紀委將按照黨紀黨規調查處理。樊振東球迷會周三（18日）晚發聲明回應稱，上述「破曉」帳號今年持續在各平台發布針對樊振東本人的辱罵詆毀、造謠編排等惡意言論，帳號所有人並非「大粉」（粉絲領頭人），自始至終與選手之間不存在任何私人聯繫，早期所有互動行為均在公眾場所完成。

乒乓球媒體周二（17日）報道，近期在體育賽事和相關運動員的網絡討論中，個別用戶違規發布關於國乒人員不實資訊，對相關運動員、教練、裁判等發布侮辱謾罵言論，或因支持運動員不同，參與、煽動粉絲群體間互撕對立，抹黑國乒形象，嚴重干擾體育事業發展。為維護風清氣正的網絡氛圍，微博、微信、抖音、小紅書、嗶哩嗶哩等網絡平台當天集中清理違規資訊，並處置違規帳號。有因發布和傳播不實資訊而被平台處置的用戶發布道歉訊息，並表示以後絕不造謠傳謠。