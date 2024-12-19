婦人施「蛤蟆功」博施捨　丐幫當道多區賣唱行乞

有網民指深圳恢復「一簽多行」後，助長內地「丐幫」湧港賣藝乞討風氣。《東呼即應》發現網上流傳多張「丐幫」行乞相片，其中一名女士在筲箕灣望隆街張開雙腳、身體向前趴「蛤蟆功」式行乞；在上水及天水圍亦分別有獨腳男和獨臂男在街頭賣唱行乞，令人懷疑有人利用市民愛心騙財。

香港人充滿愛心，對於老弱傷殘慷慨解囊絕不手軟，不過近日市面上「丐幫」增多，有網民懷疑深圳恢復「一簽多行」吸引內地「丐幫」湧港賣藝乞討。據網上流傳相片顯示，一名女士在筲箕灣望隆街「蛤蟆功」式行乞，她張開雙腳身體向前趴，手持一個紅色膠兜，旁邊亦有輪椅。這個「蛤蟆功」姿勢，引起不少網民注意，紛紛指保持太久可能會好累。

另有網民發文稱，在上水有獨腳殘疾人士賣唱行乞，旁邊擺放大型喇叭箱及一頂紅色帽，希望熱心人士給錢；而在天水圍亦有獨臂男子於街頭賣唱，身邊亦有同款喇叭箱。不同的是，身邊換了一頂黑色帽用來討錢。

這類「丐幫」很多時都是集團式經營，丐幫頭目專門招攬四肢不全的殘疾人士做職業乞丐，利用其可憐身世博同情。不過，行乞是犯法，輕則罰款、重則坐監，根據《簡易程序治罪條例》第26A條，任何人士在公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨均屬犯罪，最高可被判罰款2,000元及監禁一年。