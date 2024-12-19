雪糕勁多惡菌分分鐘攞命　醫生︰孕婦千萬別吃

不少人喜歡冬天吃雪糕，惟最近九龍灣有食肆的雪糕樣本，被驗出大腸菌群含量及總含菌量超標。有家庭醫生向《東呼即應》表示，進食了受大腸桿菌污染的雪糕，最嚴重可破壞腎臟，甚至引發敗血病；至於另一惡菌李斯特菌則對年長、免疫力不足以及孕婦殺傷力最大，孕婦吃了受污染雪糕，更有機會胎死腹中。有專家提醒，切忌將吃不完的雪糕放回雪櫃等下次再吃，因為溫度差異以及反覆用雪糕勺盛載雪糕等，均增加再污染風險。

食安中心近日抽檢中發現，一間內地人氣甜品店香港分店所賣的牛奶味雪糕樣本中，大腸菌群含量竟超標690倍，遠超《冰凍甜點規例》規定。據消委會早前進行的測試發現，本港市面出售的29款雪糕及冰凍甜點樣本中，竟逾八成半雪糕含菌，當中有兩個樣本總含菌量及大腸菌量都超出法例上限。

家庭醫生關嘉美表示，雪糕有大腸桿菌即代表污糟、有細菌污染，吃了會發燒、沒胃口、上吐下瀉甚至會瀉至脫水，嚴重時甚至痾血。若細菌入了尿道，更可引發尿道炎，盤腔位會痛，小便赤痛，嚴重時可破壞腎臟，再嚴重更會入血，引發敗血病。她又稱，雪糕除會有大腸杆菌污染外，還有李斯特菌，但該菌在冷藏中也不會死，所以如果被污染了，後果可以很嚴重。懷孕婦女、年長及免疫能力不足人士，感染了李斯特菌會有機會死亡，她建議懷孕婦女千萬不要吃雪糕，指如雪糕含有李斯特菌，胎兒有機會胎死腹中。

至於甚麼雪糕最危險，關相信著名品牌製作過程會較為嚴謹，如果是杯裝、預先包裝好的雪糕，相信仍未被外間污染，原則上愈多人手處理的雪糕便愈危險，例如軟雪糕是用機器擠出來，雪糕機可以被污染，雪糕筒亦有機會污糟。當店員收完錢、觸碰過污穢物或如廁後沒清潔雙手，便用手擠軟雪糕便很危險。另外加入生果的雪糕，過程亦經很多人手處理，亦很危險。

香港食品創新科技中心項目總監方麗影稱，在巴斯德消毒過程中不是消毒至零菌，只是菌量輕微在衞生要求標準中合格。如果雪糕正常在加工後，很快便把它存放在攝氏-18度以下儲存，整體是很安全。但雪櫃的溫度若沒有攝氏-18度，只有攝氏-10度或攝氏0度至-5度之間，甚至在天氣熱，在運輸過程中雪糕可能有少許溶化，細菌便有機會滋生。

至於為何軟雪糕風險會高於硬雪糕，方續指，軟雪糕在製作過程中，倒進雪糕機時是液體雪糕漿，經過雪糕機製冷攪拌，出來的雪糕會起泡，成為軟雪糕。其溫度雖在較凍環境中，但未冷至攝氏-18度，所以往往吃軟雪糕「中招」是因為雪糕機，做完一批雪糕後，批次之間受到污染，又或雪糕擠出後，喉管位置未有徹底清洗。如果雪糕機做完一批雪糕，賣完後要等一段時間，等再有新客時又再擠，在等客這段期間，雪糕機內膽會製冷，但在喉管管道位置，就有機會滋生細菌。

不少消費者會買大盒裝雪糕，很大機會無法一次吃完，大多喜歡只刮少許，刮完再蓋回盒蓋放冰箱再冷藏。相隔一段時間又再刮第二勺、刮第三勺吃，在這些過程中不但溫度變化易污染，雪糕勺亦有機會令整盒雪糕滋生細菌。方建議如果無法一次吃完大分量的雪糕，最好買小杯裝，每次只吃一小盒會較安全。