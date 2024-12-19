屋苑升降機失控數秒間直衝頂樓　住客多處骨折

浙江省金華市58歲的劉先生早前於所在屋苑乘升降機時遭遇意外，升降機從2樓急速直衝上24樓，導致他全身上下多處骨折，至今還在休養。涉事屋苑物業管理與升降維保公司均表示要繼續調查事故，以釐清責任。

今年10月，家住金華紅椿新苑的劉先生原打算乘升降機到樓下，誰知升降機突然停在2樓，之後在短短數秒間衝上頂樓。他指出，當時升降機內的照明全被撞落，他失去平衡導致腿部重傷。經醫院診斷，他的腿部多處骨折。物業管理工作人員表示，由於升降機年數已久，之前也出現過一些小問題。升降機維修保養公司則指，事故有兩個主要原因，一是門刀在撞擊中被卡斷，二是升降機的感應裝置在受力過大後出現自動復位，導致升降機直達頂樓。

劉先生稱，事故造成的醫療費用已達7萬元人民幣（約7.5萬港元），由於康復路漫長，他面臨巨大的經濟負擔。雖然物業管理方面承諾會向保險公司報銷醫療費用，但過程料漫長且複雜，尤其涉及責任認定。物業管理解釋，升降機責任險不會自動承擔發生事故後的所有費用，特別是如果責任不明確。升降機維保公司稱，像這種升降機責任險，公司肯定無法墊付。