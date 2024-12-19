九龍公園有「龍」睇　恐龍會客室明開放　近距離觀看赤洲化石

位於香港東北水域的赤洲在10月下旬發現恐龍化石，其後再發掘約30塊含恐龍骨骼化石的岩石。發展局明日(20日)起將在尖沙咀文物探知館設立「恐龍會客室」，免費展出香港出土的恐龍化石，訪客更可近距離觀看專家的清修化石的過程。

位於九龍公園文物探知館庭院的「恐龍會客室」分別設有清修區和展示區，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所專家及工作人員在清修區持着專門儀器清修恐龍化石，公眾可隔着玻璃細看整個過程。

另一邊的展示區會展出大大小小在赤洲出土的恐龍化石，以及在香港發現的水生動物介形蟲、菊石、蕨類植物等動植物化石。現場亦有展板介紹恐龍、化石的形成與發現、赤洲恐龍化石發掘和清修的資料。

文物保育專員蔣志豪表示，會客室建築費約300萬港元，室內溫度、濕度和照明亮度等環境均遵照專家意見而定。會客室亦安裝過濾空氣粉塵的系統，隔走清修化石時所產生的粉塵和石屑。

發展局表示，恐龍會客室會長期開放，持續展示從赤洲出土的恐龍化石，並隨着化石清修及科研工作進展，適時更新展示內容。「恐龍會客室」除了逢周四、農曆年初一及二休館外，周一至三、五開朝10晚6；周六、日及公眾假期開朝10晚7；聖誕前夕及農曆新年除夕則朝10晚5。