廣州推進掃黃打非工作　加強查堵非法出版物

廣東省廣州市掃黃打非辦公室為進一步完善掃黃打非長效機制，推進相關工作取得成效，會同廣州市文廣旅局聯合舉辦掃黃打非案件線索分析研判會。會議強調，要切實加大對非法出版物查堵工作。

內媒周三（18日）報道，會議通報今年全市掃黃打非案件線索核查情況，分析今年以來案情呈現特點，總結經驗做法，指出核查工作中存在的問題和不足，明確下一步工作重點，並就進一步建立完善廣州市掃黃打非案件督辦機制徵求意見。市文化、公安、網信、國安、郵政、海關等單位和海珠、荔灣、天河、白雲、番禺等區掃黃打非辦公室在會上，圍繞案件線索核查面臨形勢特點，就下一步不斷完善協同有力、運轉高效、資訊共享的聯防聯動辦案協作機制提出建議。

會上提出，要強化目標、聚焦打擊、加強監管，堅決遏制各類非法出版物的傳播，阻斷有害圖書銷售鏈；注重上下縱向聯動、左右橫向配合、科學系統統籌，建立健全資訊共享、聯合執法、案件移送等高效運行的工作機制，形成工作合力；堅持內緊外鬆、內聯外引、內外兼修，推動各項工作落到實處、取得實效。