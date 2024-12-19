柯文哲聲請解除通訊禁令　傳為辭民眾黨主席

台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城改建弊案和政治獻金案，已被羈押禁見近4個月，台北地檢署偵查接近尾聲，民眾黨一再延長柯文哲請假。柯文哲周一（16日）透過律師具狀聲請解除禁止通訊，傳出他或為黨務，欲自看守所寄出書信說明請辭黨主席。民眾黨立法院黨團總召集人黃國昌周四（19日）回應指，全黨上下一致支持柯文哲。

檢方目前已依據廉政署、調查局移送書開始撰寫起訴書，全案預計下周偵結，周四仍持續提訊柯文哲等在押被告調查。律師團表示，柯文哲因遭法院裁定禁止通訊，無法以書信傳達訊息，最近因與偵查中事務無關的理由，有需要寄出書信，因此聲請暫時解除禁止通訊，希望法官及檢察官考量此一例外情況准予解除，讓他合法寄出書信。

黃國昌周四在黨團記者會上回應指，針對有台媒指柯文哲聲請解除禁止通訊是想請辭黨主席、避免造成下月黨代會黨務空轉等，揶揄「因為本黨團不是某周刊」，沒有被檢察官跟法務部經營到，細節全然不知，無法評論。另有傳柯文哲可能指定黃國昌當代理主席，黃國昌強調現在最重要是在民進黨政府政治追殺過程中黨檢媒一體的結構，傷害柯文哲以至所有台灣人。