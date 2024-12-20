電商被揭清洗發霉西梅裝袋銷售　市監局立案調查

浙江省杭州市一間擁有500萬粉絲的電商，近日被前員工揭發將發霉的西梅清洗後裝袋銷售，而且銷量較大。涉事公司回應指，西梅發霉是因為部分批次在儲存時出現問題，而且被管理人員隱瞞了事實，目前已對相關人員作出停職停薪處罰。杭州市臨安區市場監督管理局正立案調查。

曾在杭州子樂食品科技有限公司就職的張鵬（化名）反映，就職期間他發現公司將發霉的西梅清洗後裝袋銷售，涉事公司產品只做電商，沒有線下銷售渠道，其名下有「天子樂」和「尚恰」兩個品牌。張鵬稱，9月20日正式上崗後就發現公司存在違法行為，員工從倉庫拉來逾萬斤西梅準備處理後裝袋銷售，西梅表面已出現白霉，仍被用水清洗然後拿到外面曬乾，繼續包裝入袋。員工直言不怕情況外洩，「老員工也是希望老闆心情好，才能賺到錢」。就職期間，張鵬還發現公司存在篡改生產日期的行為。

張鵬離職後，9月25日將情況舉報給杭州市12315熱線。臨安區市監局翌日前往涉事公司取證送檢，10月11日立案，目前尚未有調查結果。杭州子樂食品科技有限公司行政處經理趙女士回應稱，確實存在西梅發霉後出售的情況，已進行一系列整改。此前，天子樂食品旗艦店銷售的西梅已經下架。