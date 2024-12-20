東方日報A1：太空油今期流行　9歲變癮君

聖誕新年假期將至，新興毒品隨時來襲！有團體昨日公布一項調查，發現受訪的吸毒者中，有人年僅9歲已接觸毒品，有19歲少女曾月花萬元吸毒，近半數受訪者首次吸毒時未滿18歲。疫情後才出現、俗稱太空油的「依托咪酯」更在毒品市場急速冒起，短時間已有8.6%受訪者稱曾吸食過這類新興毒品！有精神科醫生直言吸毒問題正年輕化，令人憂慮， 青少年吸食毒品會增加其長遠患精神病風險，太空油更會影響兒童及青少年腦部發展。團體促各界攜手合作，多管齊下應對日益嚴重的毒禍，又呼籲社會各界鼓勵受毒品影響的青年盡早求助。

香港基督教服務處於9至11月進行問卷調查，成功訪問了304名吸毒者，發現受訪者首次吸毒的年齡平均為19.5歲，最低更只有9歲。調查亦發現，青少年接觸毒品的渠道多是朋輩，不少人在缺乏了解的情況下已初嘗毒品，近八成受訪者於自己或朋友住所吸毒。同時，近49%受訪者聲稱透過「朋友/同學」取得毒品，數字僅次於「拆家」（毒品賣家）。半數受訪人士主要吸食的毒品為大麻、氯胺酮（俗稱「K仔」）及可卡因，亦有8.6%人曾吸食新興毒品太空油。

調查亦指，逾半數受訪者吸毒3至8年才開始尋求戒毒服務，其中近半已出現至少一種健康問題，包括抑鬱、暴躁及睡眠失調等，亦有15%受訪者沒有尋求戒毒服務。有45%受訪吸毒者認為，有需要時能自行停止吸食；39%人更指「吸毒未有為自己帶來負面影響」，故未有尋求戒毒服務。

19歲的Luna自幼與父母關係不佳，15歲時與家人爭執後離家，在朋友影響下於娛樂場所接觸毒品。她曾吸食「太空油」、「K仔」等不同毒品，最高峰時每月花費過萬元吸毒，每日吸食6至7粒「太空油」電子煙彈，惟長年吸毒亦令她經常出入醫院，更出現幻聽。Luna形容，「吸毒時腦袋一片空白，可以忘記不快」，故選擇以毒品逃避問題。

另一位受毒禍影響的是50歲的Phoebe。作為單親媽媽，她獨力照顧一對子女，惟數月前卻發現愛女出於生涯規劃壓力、朋輩影響等，竟在家吸食太空油，更有手震、站立不穩的情況。

透過機構戒毒服務，Phoebe的女兒，以及Luna均逐漸遠離毒品。二人俱指，吸毒者往往感到不開心、孤單，但卻被社會標籤為「無得救」。面對家人、子女吸毒，她們呼籲不要以責罵方式，向子女強調吸毒禍害，更要關心其身心狀況，同時亦要與他們共渡難關。

新興毒品搶佔市場，禍害卻未被重視，精神科專科醫生黃信銘指出，他曾協助不少人戒毒，親眼見證吸毒問題年輕化，令他感到憂慮。他指出，青少年吸食毒品會增加其長遠患精神病風險，而新興毒品「太空油」更會影響兒童及青少年腦部發展。他解釋，「太空油」原用於醫學麻醉，但近年被毒販濫用為毒品。由於其效力短暫，容易令人不斷吸食，繼而損害健康，包括影響腎上腺及免疫系統功能。

負責調查的香港基督教服務處呼籲社會各界攜手合作，建設包容環境，鼓勵受毒品影響人士求助，包括於中學及大專院校加強教育、設立網上支援、加強社區及家庭教育等。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：