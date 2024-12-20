郵輪海洋光譜號今晨返港　啟德碼頭的士站再現人龍

郵輪海洋光譜號本月以香港啟德郵輪碼頭為母港，據悉今晨(20日)約7時完成前往日本沖繩那霸及石垣島的行程後返港。東網記者前往郵輪碼頭視察，郵輪於抵港後隨即有職員打點安排，約20分鐘後旅客開始分批落船進行入境手續，初步相信入境手續順暢，約10分鐘後便有旅客踏出碼頭，乘搭各類交通工具前往市區。

在碼頭的士站等候的司機楊先生指，今晨提早到場輪候載客，惟初時只得約十輛的士到場，旅客不久後便開始要排隊等候。記者現場所見，的士站出現人龍，高峰期有過百名乘客在站頭等候，但一直只有零星的士駛至載客，需約大半小時消化人龍。部分人亦因而轉乘巴士等交通工具離開。

一對港人夫婦稱今次是第三次參與郵輪旅程，認為今次落船入境安排順暢，步出碼頭後交通指示清晰，職員亦有協助提醒，惟的士站內大排長龍，較前兩次等候所需時間較長，令其有失預算。今次亦有由廣州來港乘坐郵輪的旅客，余女士返港後表示將與子女留港觀光，打算前往海洋公園遊玩，認為郵輪碼頭設施方便，環境亦較去年改善。

據悉，海洋光譜號今日稍後會接載另一批乘客離港，展開為期10日聖誔日本旅程，分別停靠鹿兒島、宮崎、長崎及福岡，並於本月29日再次返回啟德郵輪碼頭。