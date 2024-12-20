賭石後不滿翡翠品質求退款　女子起訴賣家遭駁回

翡翠在開採出來時外邊有一層風化皮包裹，叫做原石，原石是價值連城還是一文不值，要切開才知道。有人憑經驗通過看原石的皮殼外表、紋理、形狀、重量，猜測內裏翡翠的大小、品質並進行買賣，這叫「賭石」。內媒周四（19日）報道，北京市昌平區人民法院近日便審理了一宗網上買賣賭石糾紛。

前年6月，林女士在網上以368,888元人民幣（約397,000港元）向龍女士購入兩塊分別重約1.1公斤和30克的翡翠原石，並由龍女士切割兩塊原石。後來，林女士對大塊原石開出的手鐲、珠串非常不滿意，要求對方幫忙售賣，兩個月後手鐲沒賣出，林女士要求龍女士寄回手鐲自己售賣。林女士當時要求龍女士全額退款遭拒，於是把對方告上昌平區人民法院。

林女士在庭上說自己不懂翡翠，更不懂賭石。她提出在買石過程中，龍女士一再強調自己的原石都是精挑細選，切開後翡翠的品質都很好，沒有風險。法院審理後認為，林女士與龍女士的交易模式符合玉石行業習慣中關於「賭石」的交易模式，且龍女士亦曾進行風險提示。林女士作為完全民事行為能力人，應對自己的行為承擔相應後果，法院故駁回她要求退回貨款的訴訟請求。